Lundi 28 septembre en soirée, jour anniversaire de la tragédie, la chaîne Discovery TV va diffuser un documentaire intitulé Estonia, fyndet s'il ändrar allt (Estonia: une découverte qui change tout). Le film montrera à l’aide de nouvelles images de l'épave filmées sous l'eau des dommages sur le côté tribord.

La ministre suédoise des Affaires étrangères, Ann Linde, a rendu compte de la découverte sensationnelle sur le ferry Estonia, dont l'accident a coûté la vie à 852 personnes. On sait que trois pays à la fois se sont unis dans une nouvelle enquête.

«L'Estonie, la Finlande et la Suède ont convenu que la vérification des nouvelles informations présentées dans le documentaire sera effectuée dans le plein respect de l'accord de 1995 conclu entre l'Estonie, la Finlande et la Suède sur le ferry Estonia. Le principal objectif de cet accord est de protéger le ferry comme dernier refuge des victimes de la catastrophe. Nos pays coopèrent étroitement sur cette question et l'Estonie est à la pointe de ce processus», ont déclaré les ministres des Affaires étrangères d'Estonie, de Finlande et de Suède dans une déclaration conjointe.

Selon la chaîne Discovery TV, dans un nouveau documentaire sur l'accident du ferry Estonia en 1994, les chercheurs présenteront de nouvelles informations sur les dommages causés sur le côté tribord du ferry. Cette découverte pourra changer la cause de la catastrophe.

Le nouveau film montrera des images tournées sous l'eau qui présentent un trou d'environ quatre mètres de haut dans la coque du côté tribord selon la publication suédoise Aftonbladet. Maintenant, de nouvelles versions de la catastrophe sont proposées, d'une collision avec un sous-marin, qui a finalement provoqué des inondations, à l'apparition d'un trou après l'accident. Le système d'étrave basculante «en visière de casque» mis en cause à l'époque fait donc place aussi au trou trouvé dans la coque faisant intervenir la responsabilité d’un sous-marin.

«Apparemment, le ferry a été coulé par un sous-marin suédois avec lequel le ferry est entré en collision. Cette version a été confirmée aujourd'hui par l'ancien procureur général estonien Margus Kurm», écrit le rédacteur en chef du portail estonien Tribuna.ee.

Le ferry Estonia a coulé dans la nuit du 27 au 28 septembre 1994 dans la mer Baltique, à 35 kilomètres de l'île finlandaise d'Ute. Il y avait 989 personnes à bord, 852 d'entre elles sont mortes, 137 ont été sauvées. Ce naufrage est la plus grande catastrophe maritime du 20e siècle.