Un juge US bloque l'interdiction de téléchargement de TikTok

Un juge fédéral a bloqué la tentative de l'administration Trump d'interdire les téléchargements de TikTok aux Etats-Unis, donnant à l'application appartenant à la Chine une victoire à court terme alors qu'elle se démenait pour assurer son avenir étant prise dans une bataille de rupture entre les superpuissances mondiales.

La décision de Carl Nichols du tribunal de district américain de Washington, D.C., donne au propriétaire de TikTok, ByteDance Ltd. plus de temps pour obtenir l'approbation des autorités américaines et chinoises pour un accord en cours qui inclut Oracle Corp. et Walmart Inc.

La décision a été rendue moins de quatre heures par le tribunal ce dimanche avant l'entrée en vigueur de l'interdiction.

Donald Trump plus tôt ce mois-ci a donné à l'accord sa bénédiction préliminaire afin de répondre aux préoccupations de sécurité nationale de son administration. Le Comité américain sur l'investissement étranger doit encore approuver les détails, y compris la question épineuse de savoir qui détiendrait la majorité. Le gouvernement chinois pourrait également le supprimer.

Le spectre d'une future interdiction du gouvernement américain demeure également. Le département américain du Commerce prévoit le 12 novembre de mettre en œuvre une interdiction complète rendant l'application inutilisable pour les utilisateurs américains si un accord américain pour TikTok n'est pas conclu d'ici là.

TikTok est devenu extrêmement populaire au cours de l'année écoulée, en particulier parmi les jeunes, et ses téléchargements ont eu un succès avec la pandémie.

TikTok indique que l'application compte plus de 50 millions d'utilisateurs américains actifs quotidiens et 100 millions d'utilisateurs mensuels.

En une semaine, la décision a marqué pour la deuxième fois la volonté des tribunaux américains d'annuler les tentatives de l'administration Trump de bloquer l'accès des Américains aux applications appartenant à des Chinois. La semaine dernière, un juge d'instruction américain a mis fin à l'interdiction de la populaire application de messagerie WeChat après qu'un groupe d'utilisateurs de l'application a poursuivi le gouvernement.