Les Jeux Olympiques de Tokyo se dérouleront «avec ou sans Covid»

Les Jeux Olympiques reportés de Tokyo se dérouleront l'année prochaine quelle que soit la pandémie de coronavirus, a déclaré lundi à l'AFP le vice-président du CIO John Coates, jurant que «ce seront les Jeux qui auront vaincu le Covid».

«Les Jeux Olympiques n'ont jamais été annulés en dehors des guerres mondiales», a expliqué John Coates, s'exprimant lors d'un entretien téléphonique. Il a insisté sur le fait que les Jeux de Tokyo commenceront lors de leur date révisée.

«Ils se dérouleront avec ou sans Covid. Les Jeux commenceront le 23 juillet de l'année prochaine», a déclaré le vice-président qui dirige la commission de coordination du Comité international olympique pour les Jeux de Tokyo. «Les Jeux allaient être, leur thème, les Jeux de reconstruction après la dévastation du tsunami», a-t-il dit, faisant référence à un tremblement de terre et un tsunami dans le nord-est du Japon en 2011.

Cependant, les frontières du Japon sont encore largement fermées aux visiteurs étrangers et un vaccin dans des mois, voire des années, alimente les spéculations sur la faisabilité des Jeux. Les responsables japonais ont clairement indiqué qu'ils ne les retarderaient pas une deuxième fois au-delà de 2021.

Cette annonce intervient dans un contexte complexe. Les autorités japonaises et le CIO espèrent toujours pouvoir organiser les Jeux Olympiques au Japon l'année prochaine alors que la majorité des Japonais, selon plusieurs sondages, souhaitent un nouveau report voire une annulation en raison de la pandémie de coronavirus.

Egalement président du comité olympique australien, John Coates, a aussi souligné le niveau de préparation du Japon: «Avant le Covid, Thomas Bach (président du CIO) avait déclaré que c'étaient les Jeux les mieux préparés que nous ayons jamais vus. Les sites étaient presque tous terminés, ils sont maintenant terminés, le village est incroyable».

«Dans certains pays, la situation (liée au coronavirus) sera sous contrôle, dans d'autres non, a estimé John Coates en rajoutant que «nous aurons donc des athlètes venant d'endroits où elle est sous contrôle et d'autres où elle ne l'est pas». Il a précisé que «des groupes sont désormais en place afin d'examiner toutes les contre-mesures qui seront nécessaires pour que les Jeux aient lieu».