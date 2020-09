En un mois la Turquie a envoyé près de 800 mercenaires en Libye

La Turquie a projeté 800 mercenaires syriens en Libye en l'espace d'un mois. C'est ce qu'ont déclaré des militants syriens des droits de l'homme. Propos relayés par Alsaaa24.

Rami Abdel Rahman, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme (SOHR), a souligné que la Turquie continuait de s'ingérer dans la crise en Libye, en y envoyant des mercenaires. Selon lui, en l'espace de quatre dernières semaines la Turquie a envoyé dans ce pays d'Afrique du Nord près de 800 djihadistes syriens.

Rami Abdel Rahman a souligné que le SOHR disposait de preuves de la projection de 17.900 radicaux de Syrie en Libye avec l'aide de la Turquie. De plus, une partie des mercenaires représente des enfants et des adolescents. Ils sont au moins 350, indique Rami Abdel Rahman. "Parmi les mercenaires se trouvaient des enfants qui ont été kidnappés, puis envoyés en Libye pour combattre dans les rangs des rebelles d'Al-Wefaq à Tripoli, parce que le gouvernement turc continue de projeter des mercenaires et des terroristes de différentes nationalités en Libye", a-t-il ajouté. Il a expliqué que la Turquie continuait de faire venir de plus en plus de mercenaires dans ses camps pour les entraîner.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré plusieurs fois qu'Ankara souhaitait stabiliser la situation au nord de l'Afrique. Mais la politique de la république vis-à-vis de la région entraîne un résultat inverse et une escalade du conflit. Les actions actuelles des autorités turques, c'est-à-dire le renforcement des liens avec le Gouvernement d'union nationale et la signature d'accords économiques et militaires, indiquent qu'Ankara compte poursuivre sa grossière ingérence dans les affaires de la Libye. La Turquie fait tout pour "prendre racine" en Libye.