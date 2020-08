Xi Jinping exhorte les citoyens chinois à économiser de la nourriture

Il faut être consciencieux en matière de sécurité alimentaire, a déclaré le président de la République populaire de Chine (RPC).

Le président chinois Xi Jinping a, comme l'agence de presse Xinhua (Chine Nouvelle), le rapporte ce mardi, appelé ses concitoyens à mettre fin résolument au gaspillage alimentaire et a appelé à promouvoir la frugalité.

Même si nous récoltons de [grosses] récoltes de céréales année après année, nous devons encore être conscients de la sécurité alimentaire», a déclaré le dirigeant chinois, qualifiant le gaspillage alimentaire de «triste et choquant».

Dans le même temps, le chef de la Chine a souligné la nécessité de renforcer le cadre législatif et la supervision pour prendre des mesures efficaces et pour créer un mécanisme à long terme pour lutter efficacement contre le gaspillage alimentaire. «Il est nécessaire de renforcer le plaidoyer et [les mesures] pour éduquer [les citoyens], ainsi que de cultiver l'habitude d'épargner et de faire en sorte que la société considère le gaspillage comme honteux et se vante d'être frugale», a expliqué le président de la RPC.