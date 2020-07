L'armée finlandaise a abandonné la croix gammée après plus de 100 ans d'utilisation

L'armée de l'air finlandaise a abandonné son logo montrant la croix gammée, utilisée depuis 1918, sans l'annoncer officiellement.

Alors que l'armée de l'air avait cessé d'utiliser la croix gammée sur ses avions après la Seconde Guerre mondiale, le symbole figurait sur les emblèmes, les drapeaux et les uniformes de l'unité, a déclaré un porte-parole de l'armée de l'air à la BBC. Le porte-parole a ajouté que le nouveau logo du Commandement de l'Air Force et du service de l'Air Force avait été créé pour correspondre en janvier 2017 à un aigle royal et un cercle d'ailes, supprimant la croix gammée.

C'est Teivo Teivainen, un universitaire de l'Université d'Helsinki, qui a remarqué que la croix gammée avait disparu de l'uniforme et des emblèmes. L'information a été confirmée par des représentants de l'armée de l'air finlandaise.

C'est un noble suédois, le comte Eric von Rosen, qui a introduit la croix gammée dans l'armée de l'air finlandaise. Il avait offert un avion à l'armée de l'air finlandaise en 1918, avec une croix gammée bleue peinte dessus. Eric von Rosen considérait la croix gammée comme un porte-bonheur. Par la suite, les avions de l'armée de l'air finlandaise ont continué à utiliser le symbole qui a finalement été associé à l'antisémitisme après que Hitler a adopté la croix gammée pour le parti nazi. Eric von Rosen n'avait aucune association avec le nazisme en 1918. Mais, finalement, un lien a été établi avec l'Allemagne nazie par le biais de son beau-frère qui était un ami personnel d'Hitler.

D'après Teivo Teivainen le changement de logo a été effectué en 2017 parce que la croix gammée pourrait potentiellement affecter l'attitude des jeunes envers les militaires. Il a ajouté que la Russie, voisine de la Finlande, pourrait également interpréter le symbole comme un signe montrant que la Finlande est un ennemi.