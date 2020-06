La Banque mondiale alerte sur le manque de fonds pour les plus pauvres

C'est à des «pertes abyssales» que l'économie mondiale se trouve confrontée et la reprise va être freinée par le manque de fonds pour résorber les dégâts causés par la pandémie de coronavirus, a averti, dans une interview à l'AFP, David Malpass, le président de la Banque mondiale.

Pour David Malpass, l'ampleur de la crise va forcer les pays en développement à repenser la structure même de leur économie alors que l'institution a déjà déboursé 160 milliards de dollars d'aide d'urgence à une centaine d'Etats.

Pour le président de la Banque mondiale, l'effet d'anéantissement sur l'économie mondiale de la pandémie du Covid-19 est bien supérieur aux 5.000 milliards de dollars de richesses détruites, évoqués lors d'une première estimation des dégâts.

