Volodymyr Zelensky serait prêt à "tout format" de négociations sur le Donbass

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il était prêt à tout format de négociations sur le processus de paix dans le Donbass.

"Le format de Minsk est une priorité, mais personne n'annule d'autres formats. Je suis prêt à tout format qui pourrait nous rapprocher d'une fin de la guerre et du retour de nos territoires et habitants, à tout format. Ça m'est égal, nous avons besoin d'un résultat", a déclaré Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse ce mercredi pour faire le bilan d'un an de sa présidence.

Le président a noté qu'il ne s'était pas entretenu avec le président russe Vladimir Poutine dernièrement, mais qu'il trouvait le dialogue avec lui inévitable, et "nous devons parler avec lui, nous devons trouver un terrain d'entente".

"En effet, je ne l'ai pas rencontré dernièrement quel que soit le format, pas d'appels, actuellement chacun s'occupe de son propre pays à cause du coronavirus", a noté Volodymyr Zelensky.

Pendant l'entretien avec les journalistes le président ukrainien a annoncé que la réunion au "format Normandie" sur le Donbass aurait obligatoirement lieu. Mais après la pandémie. D'après lui, c'est l'épidémie de Covid-19 qui a causé l'annulation du sommet au "format Normandie" (Allemagne, Russie, Ukraine, France). Le sommet était prévu en avril à Berlin.

La première rencontre en personne de Vladimir Poutine et de Volodymyr Zelensky s'est tenue en marge du "sommet de Normandie" à Paris en décembre 2019. Les présidents s'étaient serrés la main, avant de s'entretenir brièvement en tête-à-tête.