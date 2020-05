La Commission EU prépare l'ouverture des frontières avec traçage

La Commission européenne a proposé un ensemble d'orientations et de recommandations visant à aider les États membres à ouvrir les frontières.

Mercredi 13 mai, elle a expliqué «lever progressivement les restrictions en matière de voyages et permettre aux entreprises du secteur touristique de rouvrir, après des mois de confinement, tout en respectant les précautions sanitaires nécessaires». Elle vise aussi à «rétablir les services de transport dans toute l'UE tout en protégeant la santé des passagers et des travailleurs concernés».

La Commission veut «rétablir la liberté de circulation et lever les contrôles aux frontières intérieures en toute sécurité».

Elle précise dans son communiqué de presse que «si la situation sanitaire ne justifie pas une levée généralisée des restrictions, la Commission propose une approche progressive et coordonnée, débutant par la levée des contrôles entre les régions ou les États membres qui présentent une situation épidémiologique suffisamment similaire».

Des critères épidémiologiques, en privilégiant notamment les zones dans lesquelles la situation s'améliore, sur la base des orientations et de la carte régionale élaborées par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies

La capacité d'appliquer des mesures de confinement tout au long du trajet, y compris aux points de passage frontaliers, ainsi que des garanties et des mesures supplémentaires lorsque la distanciation physique peut être difficile à assurer.

Des considérations économiques et sociales, en donnant la priorité aux déplacements transfrontières dans des domaines d'activité essentiels et pour des raisons personnelles. Les déplacements entre les régions et les zones ou de tous les pays au sein de l'UE, qui connaissent des conditions épidémiologiques similaires, devraient se faire de manière non discriminatoire.

«Des applications de traçage» qui «doivent être utilisées de manière volontaire» doivent être mises en place, «afin que les citoyens puissent être avertis d'une éventuelle infection par le coronavirus lors de leurs déplacements dans l'UE».

Le but est de sauver l'économie comme le dit Thierry Breton, commissaire chargé du marché intérieur: «Des millions de PME et d'entreprises familiales travaillant dans le secteur de l'hébergement, les restaurants, le transport de voyageurs et les agences de voyages risquent de faire faillite et de perdre des emplois. Elles doivent reprendre leurs activités de toute urgence. Nous aidons le secteur du tourisme européen à se remettre sur les rails tout en préservant la santé et la sécurité. Aujourd'hui, nous proposons une approche européenne commune pour gérer une saison d'été 2020 qui s'annonce difficile, tout en préparant un futur écosystème touristique plus durable et fondé sur les technologies numériques».