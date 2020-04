Newsweek: une unité secrète du Pentagone protégera Washington en cas d'état d'urgence

Une force militaire spéciale du Pentagone de 10.000 hommes est prête à protéger Washington et à évacuer tous les établissements gouvernementaux si l'état d'urgence était décrété à cause de la pandémie de coronavirus. C'est ce qu'a annoncé la revue Newsweek à l'issue de sa propre investigation.

Il s'agit d'un groupe tactique peu connu du ministère de la Défense américaine Région de la capitale nationale - Joint Task Force National Capital Region (JTF-NCR), qui est subordonné uniquement au chef du Pentagone et qui a pour mission de "défendre" Washington sur terre, dans l'air et même sur son littoral. Il doit protéger la capitale contre toute attaque, ainsi que, si besoin, évacuer le personnel de la Maison blanche et d'autres établissements gouvernementaux importants.

D'après les médias, certaines unités sont déjà placées en état d'alerte et sont isolées dans des bases fermées à proximité de Washington. Ces militaires ont de larges pouvoirs, notamment la surveillance aérienne, allant jusqu'aux fonctions des forces de l'ordre en cas de nécessité.

La force JTF-NCR est commandée par le général Omar Jones. Sous son commandement se trouvent plus de dix unités spéciales. Par exemple, la force de réaction aux incidents chimiques et biologiques du Corps des marines ou encore une unité spéciale capable d'apporter un "soutien rapide et efficace" en cas d'attaque.

Newsweek a tenté plusieurs fois d'obtenir un commentaire officiel sur cette histoire. Cependant, les responsables de la Maison blanche et du Pentagone gardent le silence. Le général Jones s'est contenté d'une seule interview protocolaire depuis son service dans la capitale. Dans l'interview accordée à Fort Meade Declassified il a parlé de son travail en tant que chef de district à Washington et des obligations cérémoniales.