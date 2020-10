Risque d'une décennie de stagnation de l'économie espagnole?

Le protectionnisme économique mis en œuvre par Donald Trump, l'instabilité financière des Etats-Unis et la possibilité d'un Brexit traumatique pourraient amener la crise systémique à faire peser du poids sur la reprise économique mondiale naissante et fragile et conduire à des scénarios de stagnation économique séculaire. La mondialisation économique fait en sorte que tous les éléments rationnels de l'économie se trouvent interdépendants en raison de la consolidation des oligopoles, de la convergence technologique et des accords d'entreprise tacites.

Vers la troisième vague de récession? Malgré les signes évidents de détérioration, la possibilité réelle de la troisième vague de récession passerait, cependant, inaperçue de la majorité des agences de notation en raison de la déconnexion avec la réalité qui les conduirait à justifier l'exubérance irrationnelle des marchés comme la célèbre phrase de John Kenneth Galbraiht permet de le traduire: «Il existe deux types d'économistes: ceux qui n'ont aucune idée et ceux qui ne le savent même pas». Ainsi, l '«effet papillon» transféré à des systèmes complexes comme la Bourse, aurait pour effet collatéral l'impossibilité de détecter un futur médiat à l'avance, puisque les modèles quantiques qu'ils utilisent ne seraient que des simulations basées sur des modèles antérieurs (Théorie de l'instabilité financière de Minsky), de sorte que l'inclusion d'une seule variable incorrecte ou l'apparition soudaine d'une variable imprévue entraîne une amplification de la marge d'erreur de ces modèles dans chaque unité de temps simulée, dépassant même la limite stratosphérique de cent pour cent, entraînant une nouvelle récession ou un krach boursier. Une telle récession aura pour effets collatéraux la chute financière des entreprises, la dévaluation ultérieure des devises d'innombrables pays pour augmenter leurs exportations. Comme effets bénéfiques, les entreprises seront obligées de revoir leurs stratégies, à ajuster les structures, à restaurer leurs finances et à rétablir leur crédit au marché (comme lors de la crise boursière de 2000-2002). Comme dommage collatéral, on aura la ruine de millions de petits investisseurs encore éblouis par les lumières de la stratosphère, l'effet de la récession financière sur les entreprises et l'effet domino qui en résulte dans la déclaration de faillites.

Risque d'une décennie de stagnation de l'économie espagnole? Jusqu'en 2008, l'économie espagnole reposait sur le fameux «régime méditerranéen» (dont les principaux ingrédients étaient le «boom» urbain, les exportations, le tourisme et la consommation intérieure), une formule qui créait d'excellents «plats minimalistes», avec une apparence très suggestive et des prix exorbitants mais avec un vide de «contenu culinaire», tout cela estampillé de la date d'expiration de 2008, date de l'éclatement de la bulle immobilière et de l'effondrement du château de cartes dans l'économie espagnole. En continuant à ignorer les investissements dans le renseignement, l'Espagne pourrait devenir dans la prochaine décennie un pays du tiers monde en termes de recherche et d'innovation et être condamné à acheter des brevets étrangers et à produire des produits à faible niveau technologique qui nécessitent une main-d'œuvre peu ou pas qualifiée et facilement exploitable. En effet, si l'Espagne continue de concurrencer dans un grand nombre de secteurs les économies de référence en raison de ses coûts salariaux compétitifs, ses exportations seraient confrontées au défi de la qualité de ses produits et du fait qu'elle n'est pas bien positionnée sur les marchés émergents.

Enfin, dans l'hypothèse où la dette publique et la dette privée poursuivent leur fuite dans des niveaux stratosphériques, que les salaires restent gelés ou avec des augmentations inférieures à l'IPC (l'indice des prix à la consommation), ce crédit bancaire va continué à ne pas circuler normalement aux taux d'intérêt réels vers les PME, vers les indépendants et vers les particuliers. Cela ne va pas faire augmenter les investissements dans les travaux publics, ni réduire le chômage. L'économie espagnole sera vouée à un dangereux cocktail explosif dont les ingrédients seraient une déflation des prix qui empêchera les entreprises de faire des bénéfices et d'augmenter les salaires des travailleurs, provoquant une dette publique stratosphérique (proche de 2 milliards d'euros) et des taux de chômage endémiques proches des 20%. Tout cela pourrait générer une décennie de stagnation de l'économie espagnole.

Germán Gorraiz López, analyste politique

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs