Nouvelle guerre froide: la Deutsche Bank prédit une "ère de désordre"

En 2020, l'humanité pourrait entrer dans une nouvelle ère qui se déroulerait sous le signe du désordre. C'est ce qu'écrit la Deutsche Bank dans sa nouvelle étude. L'un de ses principaux motifs sera la guerre froide entre les Etats-Unis et la Chine.

L'époque de la mondialisation, qui a commencé en 1980, touche à sa fin. Elle cédera sa place à une "ère de désordre", affirme la Deutsche Bank dans son étude du 8 septembre. Le rapport préparé par le stratège de la banque Jim Reid et ses collègues stipule que cette nouvelle époque serait caractérisée par le dépassement de l'économie américaine par la chinoise et par la tension qui l'accompagnera dans leurs relations, la hausse de la dette globale, la politique de "monnaie hélicoptère" des banques centrales et la montée en puissance des milléniaux (qui sont entrés dans la vie adulte au XXIe siècle) et des plus jeunes générations, notamment du point de vue de leur poids électoral.

Le désordre déterminera la nouvelle époque, du moins dans un premier temps, pendant une décennie ou plus. "Tout désordre n'est pas négatif", précise la Deutsche Bank: Et de poursuivre: "Nous devons souligner que l'arrivée d'une nouvelle ère ne doit pas être perçue comme une raison pour renoncer à l'achat d'actifs financiers, car la nouvelle époque apportera des interventions majeures (des autorités monétaires) et la liquidité." Mais si l'époque de mondialisation antérieure s'associait à une hausse globale record des prix des actifs, l'ère de désordre menace les estimations globales actuelles, notamment sur le plan réel, avertit la banque.

Le rapport de la banque surligne huit thèmes centraux qui deviendront fondamentaux à l'ère des désordres.

- la détérioration des relations entre les Etats-Unis et la Chine au fur et à mesure de l'augmentation du poids économique de Pékin;

- un moment de vérité pour l'Europe: la pandémie de Covid-19 a apporté une nouvelle impulsion aux processus d'intégration, mais il est probable que l'Europe demeure en état de stagnation économique avec une perspective de fragmentation politique;

- la hausse des dettes et la propagation de la politique de "monnaie hélicoptère" à titre de mainstream monétaire;

- une éventuelle hausse de l'inflation suite à l'expansion monétaire et fiscale;

- le renforcement de l'inégalité économique au début de l'époque post-Covid, mais ensuite – le renversement de cette tendance: les Etats commenceront à taxer davantage les riches;

- le durcissement de la concurrence entre les générations: les milléniaux et les gens plus jeunes d'ici 2030 rattraperont de par le nombre les générations plus âgées, ce qui leur permettra de déterminer les résultats des élections démocratiques;

- la hausse de la préoccupation mondiale par les problèmes climatiques;

- une nouvelle révolution technologique.

Une nouvelle guerre froide

La Chine pourrait dépasser les Etats-Unis en termes de PIB nominal d'ici la fin de la décennie. A mesure de la réduction de l'écart entre les économies, les craintes se renforceront concernant ce qu'on appelle le piège de Thucydide (un terme qui désigne le risque de conflit armé entre deux puissances concurrentes quand l'une rattrape l'autre en matière de puissance économique). La Deutsche Bank notre qu'en 500 ans 16 situations de ce genre sont survenues, et dans douze cas cela a entraîné une guerre. "De nos jours, un conflit armé est très improbable, mais au lieu de cela une guerre économique est plus plausible", écrivent les analystes.

La confrontation entre les Etats-Unis et la Chine, qui prendra de l'ampleur indépendamment de l'issue de la présidentielle américaine, rappellera la guerre froide entre l'URSS et les Etats-Unis. Le conflit économique se traduira par des taxes supplémentaires, des sanctions, des blocages d'actifs, des interdictions de transfert de technologies. Cela conduira forcément à la création de blocs de pays – l'un avec la Chine en tête, et l'autre avec les Etats-Unis. Les pays de l'Asie du Sud-Est entreront sur l'orbite de la Chine, mais le Japon, la Corée du Sud et l'Australie se retrouveront certainement dans le camp américain. La Chine, la Russie, l'UE et la Turquie se disputeront l'influence au Moyen-Orient et en Afrique.

Le choc des générations

Le problème des grandes dettes s'aggrave en Europe. Sur fond de dettes grandissantes les taux d'intérêt mondiaux sont acceptables seulement grâce aux interventions de banques centrales, qui déforment le libre marché. "A terme, nous assisterons à un nombre encore plus grand de crises, à plus de désordre et à une plus grande émission d'argent par les banques centrales", écrit la Deutsche Bank. Le passage à la politique de "monnaie hélicoptère" implique une injection de liquidité non pas dans le secteur financier, mais dans la grande économie (par exemple, les ménages ou le secteur réel), ce qui devrait accélérer l'inflation.

Dans le monde post-Covid, l'inégalité économique entre les gens se creusera d'abord, mais ensuite les gouvernements augmenteront probablement les taxes pour les personnes aisées et pour les grandes entreprises. L'inégalité est étroitement liée au thème de concurrence entre les générations. Selon la Deutsche Bank, après 2030, le nombre d'électeurs milléniaux et plus jeunes dans les pays du G7 dépassera celui des électeurs nés avant 1980. Cette nouvelle situation "changera les résultats des élections politiques et, en conséquence, la politique". Par exemple, les électeurs plus jeunes ont majoritairement voté contre Donald Trump et contre le Brexit en 2016, mais leur poids n'a pas suffi pour changer le résultat du vote, indique la Deutsche Bank.

Les jeunes générations sont davantage préoccupées par les changements climatiques. Les auteurs du rapport pensent que d'ici dix ans dans le monde sera instaurée une taxe carbone. La Commission européenne en parle actuellement: les importateurs européens d'acier, d'aluminium et d'autres produits à grande empreinte carbone seraient contraints d'acheter des points carbone – de facto, un équivalent de taxes d'importation.

Enfin, les estimations actuelles exorbitantes du prix des compagnies technologiques soit seront justifiées, ce qui conduira à des percées technologiques, soit signifieront la répétition de la "bulle internet" qui a éclaté en 2000. Mais quoi qu'il en soit, la course technologique entre les grandes puissances semble inévitable. Même si les Etats-Unis restent le numéro 1 technologique mondial, la Chine les rattrape en termes de dépenses pour les recherches et les élaborations sur la parité du pouvoir d'achat. Les Etats-Unis et la Chine continueront certainement d'instaurer des normes technologiques concurrentes, conclut la Deutsche Bank.

Alexandre Lemoine

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs