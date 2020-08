Des F-16 israéliens dans le ciel allemand pour la première fois de l’histoire

Depuis le 17 août, l’armée de l’air israélienne a débuté des exercices en Allemagne avec la Luftwaffe. Cette action militaire historique est placée «sous le signe de la mémoire avec des commémorations de la Shoah et de la prise d’otages des Jeux olympiques de Munich en 1972».

Israël et le gouvernement allemand actuel, en montrant démonstrativement le retour de flamme de l'Histoire sur le Reich nazi, montrent au monde leur profonde collaboration militaire. «L'exercice «Blue Wings» marque une nouvelle étape dans la coopération militaire toujours plus étroite entre les deux pays», écrit l'armée de l'air allemande.

«75 ans après la libération du camp d'extermination d'Auschwitz», écrit le site de la Luftwaffe, six appareils ont, ce mardi 18 août, survolé en formation à vitesse lente et à basse altitude l’ancien camp de concentration dans le ciel de Dachau. Le Learjet de l’Etat hébreu blanc avec une bande bleue sur le fuselage, a volé à la pointe de la formation constituée de deux chasseurs israéliens F-16 et de trois Eurofighter de la Luftwaffe. Les deux chefs des deux armées de l’Air, les généraux Amikam Norkin et Ingo Gerhartz se trouvaient à bord du jet d'affaires pour commémorer de manière officielle les victimes de la persécution nazie et pour sceller l’amitié entre la Luftwaffe et l'armée de l'air israélienne. Le général allemand a déclaré: «Après la Shoah, le crime contre l'humanité, c'est un signe émouvant de notre amitié aujourd'hui que nous volons côte à côte avec l'armée de l'air israélienne pour la première fois de notre histoire. Le chapitre le plus sombre de l'histoire allemande est notre mission aujourd'hui de lutter contre l'antisémitisme avec toute la cohérence».

Le lundi 17 août, Ingo Gerhartz se trouvait aux commandes d'un Europfighter pour escorter en plein vol son homologue qui arrivait à bord d'un Gulfstream G550 à la base de l'Otan Nörvenich située à proximité de Cologne et de Bonn. Ingo Gerhartz a déclaré par radio en plaçant son avion à côté de celui duquel où se trouvait Amikam Norkin: «Au nom de l'armée de l'air allemande, c'est un honneur pour moi d'accueillir l'armée de l'air israélienne qui pénètre dans l'espace aérien allemand pour la première fois de l'histoire. Mes amis israéliens, Amikam, maintenant nos Blue Wings volent côte à côte!».

La formation militaire des deux pays a également fait un passage dans le ciel bavarois au-dessus de Fürstenfeldbrück, lieu de l'assassinat de 11 athlètes israéliens sur cette base aérienne. Sur ce tarmac les terroristes palestiniens de l’organisation Septembre noir avaient tué 11 athlètes et entraîneurs israéliens durant une prise d’otages aux Jeux olympiques de Munich en 1972. Le Donaukurier précise qu’ «une délégation germano-israélienne a visité le mémorial du camp de concentration de Dachau pour commémorer les victimes de l'Holocauste et de la tyrannie nazie. L'ambassadeur israélien Jeremy Issacharoff et la ministre fédérale de la Défense Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) ont déposé des couronnes devant le mémorial international».

Environ 180 personnels de l’armée de l’air israélienne encadrant les 6 avions de chasse F-16 et les deux Boeing 707 sont stationnées à Nörvenich jusqu’au 28 août. Cet aérodrome de l'Otan situé près de Cologne héberge la 31e escadrille Boelcke de l'armée de l'air tactique en étant composée d'avions de chasse Eurofighter. Dans un communiqué de presse, la Luftwaffe indique que «dans le cadre de l'exercice bilatéral Blue Wings 2020, des Eurofighter allemands et des F-16 israéliens s'entraînent côte à côte pour des opérations aériennes conjointes. Au cours de la deuxième semaine de formation, les partenaires israéliens participent aux Journées multinationales des groupes aériens (MAG Days), qui ont lieu plusieurs fois par an».

«L'armée de l'air allemande a déjà participé à deux reprises à l'exercice multinational israélien Blue Flag - la dernière fois en novembre 2019. L'exercice Blue Wings marque une nouvelle étape dans la coopération militaire toujours plus étroite entre les deux pays», précise le service presse de la Luftwaffe tout en précisant qu' «en période de pandémie mondiale de Covid-19, les exercices avec des partenaires internationaux en particulier ne peuvent être effectués que dans le respect des exigences d'hygiène les plus strictes. L'escadron 31 de l'armée de l'air tactique Boelcke a développé un concept d'hygiène complet spécialement pour cela. Par exemple, tous les soldats israéliens ont été testés pour Covid-19 avant de partir. Les participants allemands seront testés jusqu'à quatre fois au cours de la période d'exercice de deux semaines».

Olivier Renault

