Facebook et Twitter s'attaquent à la communication de Trump

La BBC signale que Facebook a supprimé un contenu de la page officielle du président américain et que Twitter a complètement privé le quartier général de la campagne de Trump du droit de publier de nouveaux messages, affirmant que le chef de la Maison Blanche diffusait de fausses informations sur le coronavirus.

FB supprime un contenu. «Un message supprimé contenant un lien vers l'entretien du président Trump avec Fox & Friends a été publié sur la page Facebook du président mercredi matin. Il est apparu plus tard sur le compte Twitter personnel de Donald Trump», relate la BBC. Dans la vidéo, le président américain déclare insister pour ouvrir des écoles aux États-Unis et rouvrir des salles de classe pour tous les élèves, expliquant qu'à son avis, les enfants sont «presque complètement immunisés» contre le coronavirus. Quelques heures plus tard, le message a été retiré de sa page officielle sur le réseau social. Un porte-parole de Facebook a déclaré que la «vidéo publiée contient de fausses allégations selon lesquelles un certain groupe de personnes est immunisé contre le coronavirus», «cela viole notre politique de diffusion de fausses informations nuisibles sur le Covid». FB avait déjà supprimé les publicités publiées par le siège de la campagne de Trump pour les élections. La page officielle du 45e président des États-Unis avait jusqu'à présent évité la censure. Hier, jeudi, Facebook a annoncé qu'il interdirait le comité pro-Trump pour la défense du président (The Committee to Defend the President), d'acheter des publicités sur FB. «En raison du partage répété du contenu, par le président du Comité pour la défense, jugé faux par des vérificateurs de faits, ils ne seront pas autorisés à faire de la publicité pendant un certain temps sur notre plateforme», a déclaré Andy Stone, directeur des communications de la politique de Facebook à FOX Business.

Twitter aussi. La porte-parole de Twitter, Liz Kelley, a également déclaré que le message publié par le compte de la campagne présidentielle «est en violation des règles de Twitter sur la désinformation sur le Covid-19». La BBC informe qu' «elle a expliqué que les employés du président ont le droit de faire appel de cette décision mais que la page officielle du quartier général de la campagne sera bloquée jusqu'à ce que le poste qui a provoqué le mécontentement soit supprimé. «Le propriétaire du compte ne pourra pas publier de nouveaux messages tant qu'il n'aura pas été supprimé», a-t-elle déclaré.

Presque complètement immunisés. Lors d'un entretien téléphonique, diffusé par Fox News, le président des États-Unis a déclaré que les enfants sont immunisés contre le coronavirus et que les craintes des enseignants et des parents quant aux demandes de son administration de rouvrir les écoles sont, donc, sans fondement: «Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les enfants ont un système immunitaire plus fort que nous. Surtout par rapport à cela (coronavirus). Et cela ne leur pose aucun problème. Ils n'ont juste aucun problème». Donald Trump a jugé bon d'expliquer qu'il ne voulait pas parler d '«immunité totale» chez les enfants afin d'éviter les commentaires critiques de la presse en rajoutant que «les faits montrent qu'ils ne sont pas concernés par ce problème et nous devons rouvrir nos écoles». La semaine dernière, aux journalistes de la Maison Blanche, Donald Trump a fait des déclarations similaires: «Je le répète encore une fois, les jeunes sont presque complètement immunisés contre cette maladie».

Extrêmement faible. Selon l'université Johns Hopkins, au milieu de cette semaine, le coronavirus avait tué 157 000 personnes aux États-Unis. Ces statistiques incluent des personnes de tous les âges, y compris les adolescents et les bébés allaités. La BBC évoque le site officiel des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis qui «souligne que les enfants, comme les adultes, courent le risque de contracter le virus, bien que dans une moindre mesure» tout en précisant que les voies de contamination chez l'enfant au Covid-19 ne sont toujours pas certaines. Le Centre explique qu' «il n'y a toujours pas de clarté définitive sur la question de savoir si le virus est transmis par des enfants chez qui la maladie est bénigne ou généralement asymptomatique». La correspondante de la BBC pour la santé, Rachel Schreer, a expliqué que «le risque pour les enfants de contracter un coronavirus est extrêmement faible» et que «les adultes, et en particulier les personnes âgées, sont beaucoup plus susceptibles de présenter des symptômes graves et de mourir des complications causées par Covid-19».

Plus légers pour les enfants. Mieux encore, la BBC révèle que «la plus grande étude menée à ce jour, qui a examiné les dossiers médicaux de plus de 55 000 patients hospitalisés, a montré que seulement 0,8% d'entre eux avaient moins de 19 ans et que «selon le professeur Adilia Warris, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques à l'université d'Exeter, les enfants ont tendance à avoir des symptômes beaucoup plus légers que les adultes et les décès sont extrêmement rares». Malgré les faits issus de la science, la plupart des Etats américains ont déjà annoncé que les écoles seraient fermées au moins jusqu'à la mi-janvier 2021 et que les cours pour tous les élèves se dérouleront uniquement en ligne. Les responsables de la campagne de la Maison Blanche ont qualifié les actions des réseaux sociaux de «flagrantes et biaisées», accusant Facebook et Twitter de «jouer avec les démocrates».

Olivier Renault

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs