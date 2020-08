La crise Corona: «Le début de la grande transformation»

Joschka Fischer, ancien conducteur de taxi, ex-leader anarchiste avec Daniel Cohn-Bendit vivant alors dans des maisons occupées avec plusieurs couples échangistes, un des fondateurs des Grünen (parti écologiste et de la paix), vice-chancelier de 1998 à 2005, dévoile entre les lignes les plans mondialistes sur le dos du Covid-19 dans un article paru dans le Handelsblatt: «Rétrospectivement, la pandémie peut être considérée comme un tournant vers une société durable, si nous agissons correctement».



«La grande transformation». L'ancienne figure écologiste se fait, après avoir bouleversé l'ordre social allemand d'après guerre, le chantre des changements portés par la crise liée au Covid-19, «un virus microscopique et très contagieux qui met à genoux l'économie mondiale de haute technologie et mondialisée et toutes ses chaînes d'approvisionnement internationales». Pour lui, «cette crise de 2020 sera peut-être décrite comme le début de la «grande transformation de la société industrielle mondiale vers une société de durabilité et la prise en charge de ce que font les gens, dans la mesure où ils s'organisent en sociétés industrielles».

L'homme, qui fut à la tête de la diplomatie allemande déclare la fin du progrès humain, souhaitant, dans le texte, une stagnation de nos civilisations sur tous les plans en célébrant «la fin de l'idée trop naïve du progrès» car «dans tous les cas, la crise du corona fixe le point final pour cette époque d'une idée humaine naïve du progrès qui croyait pouvoir continuer à supprimer les conséquences involontaires de la croissance de l'humanité et de ses sociétés industrielles contre tous les faits et avertissements scientifiques».

Par son article, cet acteur de la révolution de 1968, qui voit le Covid-19 comme une chance pour, radicalement, changer les sociétés, expose en filigrane les plans mondialistes, qualifiés appartenir à la rhétorique complotiste par des organisations comme CheckNews ou Décodex si, vous, à votre niveau, vous l'évoquez.

Un chevalier de l'Apocalypse. Quoi qu'il en soit, Joschka Fischer affirme que le monde se dirige dans une dystopie: «Si c'est bien, le virus se révélera être un signal de réveil opportun; sinon, il marquera le début d'une catastrophe sans précédent pour l'humanité». Le Covid-19 est bien une technique de dressage des masses se déclinant sur toutes les activités de la vie humaine car «l'alternative qui s'ouvre à l'humanité au début du XXIe siècle est donc de prendre ses responsabilités, c'est-à-dire de rassembler le courage et la prévoyance pour la grande transformation par simple intérêt de conservation de soi, ou en vue du retour des cavaliers apocalyptiques, que l'on croyait vaincue à jamais par la modernité industrielle et scientifique. Avec le Covid-19, le premier d'entre eux a déjà réapparu». Joschka Fischer parle d'un chevalier de l'Apocalypse, de la «révélation»: «Le virus Covid-19 en tant que «cavalier apocalyptique».



Anthropocène.Tel un juge, l'ancien révolutionnaire déclare que «l'humanité est entrée dans une nouvelle ère: l'Anthropocène. C'est à dire «L’Âge de l’Homme» où l'Homme a acquis une telle influence sur la biosphère qu'il en est devenu l'acteur central ce qui est, selon lui, mauvais: «Aujourd'hui l'humanité compte plus de sept milliards d'individus et cela va de pair avec la satisfaction également croissante des besoins humains (...) basés sur le progrès des sciences et sur la surexploitation de la nature qui, malheureusement pour nous, suit des périodes de renouvellement complètement différentes de celles de nous les humains». L'écologiste pacifiste responsable de crimes de guerre en Serbie, vantant les mouvements migratoires sur l'Europe, ne nomme pas ces populations qui font des enfants en masse et qui, donc, menacent la stabilité du globe. Les peuples européens n'ont pas fait beaucoup d'enfants en adoptant justement et hélas un comportement responsable face aux réalités économiques et sociales.



Les conséquences géopolitiques sont profondes. L'impact du Covid-19 se décline sur les forces en présence: «Il y a une autre leçon à considérer»; «Les États-Unis et la Chine s'orientent actuellement vers une confrontation acharnée pour le leadership dans le monde de demain». Joschka Fischer, marié à Minu Barati, la fille du chef de l'opposition de l'Union républicaine iranienne, Mehran Barati, avait étudié les enseignements de Karl Marx, Mao Tse-tung et Georg Hegel et suivi les cours de la soi-disant «école de Francfort» autour d'Adorno, Jürgen Habermas et Negt, se demande «à quoi ressemblera ce monde?» et si «le pouvoir continuera à être défini principalement par la supériorité militaire à l'avenir?» avant d'apporter une réponse aux plans mondialistes qui feront en sorte que «le pouvoir sera complètement redéfini» et «très fondamentalement différent au 21e siècle».



Olivier Renault

