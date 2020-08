L'élection de Joe Biden améliorera-t-elle les relations des USA avec l'UE

La campagne présidentielle américaine stagne, ce qui semble profiter au rival démocrate de Donald Trump – Joe Biden. Certains associent ce dernier à l'espoir du retour "du bon vieux temps", notamment dans les relations avec l'Europe, mais tout n'est pas si simple. C'est ce qu'affirme le correspondant du magazine allemand Stern Dieter Hoss.

En l'absence du coronavirus nous assisterions actuellement à une course présidentielle intense aux États-Unis, mais la pandémie a pratiquement paralysé la bataille pour la Maison blanche. D'après Dieter Hoss, cela profite à Joe Biden, car le calme relatif correspond davantage à son caractère: il n'a pratiquement rien à faire pour devancer Trump dans les principaux sondages.

Ces résultats prêtent à penser que le candidat démocrate sera le prochain président des États-Unis. Les partisans de ce dernier espèrent qu'avec lui aura lieu le retour au bon vieux temps et à l'amitié. Ce qui réjouirait tout particulièrement les alliés américains, dont l'Allemagne.

Cependant, les politologues allemands et américains ne croient pas qu'avec l'arrivée de Joe Biden tout redeviendrait aussi facilement comme avant, indique l'auteur. Si Joe Biden était élu, il serait accueilli avec exaltation, mais le monde ne reste pas sur place – l'ordre du jour actuel est déterminé par une multitude d'autres problèmes, qui ne se règlent pas d'eux-mêmes.

Selon les experts, les Européens ne doivent pas accorder trop d'importance aux "actions symboliques" comme, par exemple, le retour attendu des États-Unis sous Joe Biden dans l'accord de Paris sur le climat. L'administration Biden pourrait restructurer la politique énergétique et écologique, mais si elle misait sur les sources d'énergie renouvelables, cela ne ferait qu'achever ce à quoi les marchés se préparent depuis longtemps – à savoir l'abandon des sources d'énergie traditionnelles. D'autant que même Barack Obama à son époque n'avait pas réussi à faire ratifier l'accord de Paris sur le climat au congrès.

Cependant, les diplomates trouvent encore plus problématiques les conséquences des attaques de Donald Trump contre les alliés occidentaux. L'ancien ambassadeur américain en Allemagne John Kornblum pense que la distance creusée entre les États-Unis et l'Allemagne à cause des actions de Donald Trump ne pourra pas être facilement comblée simplement en changeant d'équipe à la Maison blanche et avec une communication plus amicale, bien que l'élection de Joe Biden puisse marquer un début.

Le retrait de 12.000 militaires américains d'Allemagne annoncé récemment a été la dernière goutte, indique l'article. Donald Trump a balayé d'un coup toute la structure érigée par son secrétaire à la Défense en matière de politique de sécurité quand il a déclaré: "Nous réduisons notre contingent parce qu'ils ne paient pas la facture. C'est simple."

Depuis le début de la présidence de Donald Trump il était clair que le style des États-Unis en politique étrangère allait changer: au lieu des pourparlers ils ont adopté une position d'attente en avançant des exigences sans appel, alors que le "chantage de ce genre" est mal vu dans les relations transatlantiques, écrit le journaliste du Stern.

Il est fort probable qu'en cas de victoire de Joe Biden à la présidentielle le style politique dans les contacts entre l'Amérique et l'Europe pourrait de nouveau s'assouplir grâce à un dialogue plus actif. Cependant, Joe Biden ne doit pas espérer que la période de travail de l'administration Trump est passée inaperçue pour les Européens. Les dirigeants européens ont clairement laissé entendre que depuis longtemps ils ne voulaient pas compter sur les États-Unis comme avant – pas quand il s'est avéré avec quelle facilité aux États-Unis pouvait être élu un président préférant des actions destructives.

Alexandre Lemoine

