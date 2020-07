Manifestations après les législatives: qui déstabilise la Serbie

Les manifestations antigouvernementales qui se déroulent ces derniers jours à Belgrade et dans d'autres villes serbes sont une nouvelle tentative de l'opposition serbe de saper la stabilité dans le pays et de renverser la coalition au pouvoir dirigée par les partis progressiste et socialiste et le président Aleksandar Vucic.

La défaite cuisante subie par les opposants aux législatives du 21 juin a montré la véritable attitude de la population du pays envers l'étrange mélange des nationalistes et des démocrates libéraux pro-occidentaux qui se sont unis sous des slogans anti-présidentiels. Malgré les appels de l'opposition à boycotter le vote, le taux de participation aux dernières élections a été de 48,93%, ce qui est légèrement inférieur par rapport aux élections de 2016 avec 56,07%.

Le parti progressiste serbe a marqué un score record pour lui de 60,65% des voix en élargissant sa présence à l'Assemblée nationale de 131 à 188 sièges. Le partenaire permanent de ce parti au sein de la coalition au pouvoir, le parti socialiste serbe du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Ivica Dacic, a obtenu 10,38% des suffrages. Le bloc SPAS (Alliance patriote serbe) d'Aleksandar Sapic est également entré au parlement avec 3,83%. Alors que même avec le seuil de passage réduit aux 3% symboliques, cette barrière s'est avérée insurmontable pour le parti radical serbe autrefois influent, qui a obtenu seulement 2,05%.

Après cet échec l'opposition a tenté de prendre immédiatement une revanche dans les batailles de rue. Qui s'est traduite par un assaut contre le parlement et d'autres établissements publics, ce qui témoigne en soi du niveau de la culture politique des opposants et de leurs superviseurs.

Sachant que même les médias occidentaux qui ne sympathisent ni à la Serbie ni aux Serbes expliquent la victoire des progressistes par des facteurs purement objectifs. En particulier, selon l'agence de presse allemande DPA, l'un des principaux facteurs de succès a été précisément "la hausse de la popularité de Vucic sur fond de lutte contre le coronavirus".

"Les manifestations de Belgrade sont une tentative de prendre le pouvoir par ceux qui souhaitent arriver au pouvoir sans participer aux élections", a déclaré le ministre serbe de l'Intérieur Nebojsa Stefanovic. Selon lui, les manifestations n'ont pas été provoquées par la décision du gouvernement de décréter des restrictions à cause de l'épidémie de coronavirus, elles étaient préalablement préparées.

Echouant dans la rue également, l'opposition avec plusieurs organisations proches et les médias en Serbie et à l'étranger ont réduit le problème à "la main de Moscou". Sachant que la "source" des informations pour ces affirmations est le Centre d'études euro-atlantiques de la Serbie qui sert d'instrument principal pour l'ingérence occidentale dans les affaires intérieures de la Serbie et qui exige, notamment de Belgrade, de reconnaître inconditionnellement l'indépendance du Kosovo et l'intégration rapide du pays dans les structures euro-atlantiques. Ce centre a déclaré que les manifestants étaient des "activistes prorusses", et que l'organisation des manifestations coïncidait avec les négociations des autorités serbes et kosovares visant à les faire échouer.

Sachant que les adeptes de l'idée d'une "implication de la Russie dans les manifestations anti-présidentielles actuelles" ont clairement oublié leurs déclarations préélectorales que Moscou soutenait précisément Aleksandar Vucic, et que ce dernier affiche constamment sa loyauté envers les autorités russes et le président Poutine personnellement.

En accusant la Russie les adversaires du président Vucic tentent ainsi de cacher leurs propres fins. Or outre la déstabilisation de la situation et la prise du pouvoir par la force elles consistent à saper toutes les tentatives des autorités serbes de trouver une solution de compromis et acceptable pour les Serbes au problème kosovar.

Le maintien de la tension autour du Kosovo apporte traditionnellement des atouts à l'opposition en termes d'accusation d'Aleksandar Vucic de trahir "l'amendement kosovar". Si le gouvernement du pays arrivait à passer un accord avec Pristina (ces chances augmentent ces derniers temps), les nationalistes et les extrémistes serbes ne disposeraient plus de cet atout.

Alors que la Serbie devra se pencher sur un travail plus routinier, mais bien plus important et promettant des dividendes socioéconomiques et politiques concrets pour l'établissement des relations avec le Kosovo sur de nouvelles conditions, sur une base à la fois bilatérale et régionale.

Alexandre Lemoine

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs