L'histoire de Paul Whelan, l'Américain condamné pour espionnage en Russie

Ce jeudi 2 juillet est entré en vigueur le verdict contre Paul Whelan, arrêté en décembre 2018 pour espionnage. Il a été condamné à 16 ans de prison. La défense a décidé de ne pas faire appel.

L'origine du condamné

Paul Whelan est né à Ottawa en 1970, mais au début des années 1970 il a déménagé avec sa famille aux Etats-Unis. Paul Whelan possède également la citoyenneté américaine, canadienne et irlandaise, ainsi que britannique. Il a fait son service militaire dans la réserve de l'infanterie de marine américaine et a occupé des postes administratifs. En janvier 2008, il a été condamné par la cour martiale pour une tentative de dérober au gouvernement américain une somme supérieure à 10.000 dollars pendant son service en Irak en 2006. C'est ce qu'a rapporté le quotidien Washington Post qui a découvert ces documents. Puis il a été renvoyé des forces armées pour conduite inappropriée et a été dégradé. Avant de s'engager dans l'armée il a travaillé dans les années 1990 dans la police du Michigan, où il vivait avant son arrestation à Novi près de Detroit.

Les occupations avant l'arrestation

Paul Whelan dirigeait le service de sécurité de la grande compagnie américaine BorgWarner qui siège dans le Michigan et fabrique des pièces pour voitures. D'après son frère David, l'Américain assurait la "sécurité physique" des sites et veillait notamment à ce que la ferraille ne soit pas volée dans les usines.

BorgWagner a souligné qu'elle ne disposait pas de sites en Russie et que Paul Whelan ne se trouvait pas en Russie dans le cadre de son travail. La chaîne ABC affirme que pendant une certaine période BorgWagner a coopéré avec la compagnie russe KamAZ, mais rien n'indique que cela pourrait être lié à l'interpellation de Paul Whelan.

Le lien avec la Russie

Ses amis affirment que Paul Whelan avait un grand respect pour la Russie et étudiait le russe, son niveau était débutant. En 2006, il a passé deux semaines à Moscou en permission. Pendant 13 ans Paul Whelan possédait une page sur le réseau social russe VKontakte où il communiquait avec des amis russes et publiait des vidéos en soutien au président américain Donald Trump et critiquait son prédécesseur Barack Obama.

D'après David Whelan, son frère aimer voyager et "communiquer avec les locaux des pays qu'il visitait", mais il serait une figure trop notable pour coopérer avec les renseignements. "Il aimait voyager, et il avait des connaissances en Russie à qui il rendait visite en venant", a-t-il ajouté. Paul Whelan s'est rendu à Moscou peu de temps avant son arrestation au mariage d'un ami.

Le chef d'inculpation

Paul Whelan a été reconnu coupable pour la violation de l'article 276 du Code pénal russe (espionnage), qui prévoit une peine de 10 à 20 ans de prison. D'après le Service fédéral de sécurité (FSB), l'homme a été interpellé "en flagrant délit d'espionnage".

Selon son avocat, Vladimir Jerebenkov, au cours de son interpellation Paul Whelan était en possession d'informations constituant un secret d'Etat. "Il m'est interdit de commenter les dossiers de l'enquête, mais puisque ces informations se trouvaient dans les communiqués de presse du ministère des Affaires étrangères, alors je peux les confirmer", a-t-il déclaré.

La réaction des Etats-Unis à la condamnation de Whelan

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a exigé la libération immédiate du détenu et a qualifié la décision du tribunal russe de "révoltante".

L'ambassadeur américain en Russie John Sullivan a associé l'issue du procès de Whelan à l'état général des relations russo-américaines.

"Je travaille pour les améliorer depuis mon arrivée en janvier. L'affaire de Paul fait partie des plus importantes composantes de nos relations", a noté l'ambassadeur. Et d'ajouter qu'il était profondément déçu par la condamnation de son compatriote.

Le Kremlin sur l'affaire de Whelan

Le porte-parole du président russe Dmitri Peskov a reconnu qu'il ne pouvait rien dire sur les raisons de l'interpellation de Paul Whelan renvoyant aux "déclarations des services secrets où la raison a été expliquée". De plus, un communiqué a été publié par le ministère russe des Affaires étrangères à ce sujet.

Le 15 juin, le jour où la sentence de Paul Whelan a été prononcée, Dmitri Peskov a exclu que l'affaire de l'Américain puisse avoir des implications politiques. "Il [Whelan] a été condamné par un tribunal, tout est dit dans le verdict. Les chefs d'inculpation le visant ont été prouvés au tribunal", a expliqué le porte-parole. D'après lui, le Kremlin ne se prononce pas sur les actions du pouvoir judiciaire. "En l'occurrence je ne peux pas commenter cette décision du tribunal et cette situation en particulier", a-t-il souligné.

Un échange de Whelan envisageable contre des Russes détenus aux Etats-Unis?

Cette possibilité n'est pas exclue. L'avocat du condamné Vladimir Jerebenkov compte sur un échange de son client.

"Nous n'avons pas fait appel, le délai a été dépassé. La sentence est entrée en vigueur. Nous avons décidé de le faire pour ne pas perdre de temps. Les deux-trois mois nécessaires pour l'examen de l'appel peuvent servir à négocier et à organiser un échange de Whelan contre des Russes condamnés aux Etats-Unis. Après l'entrée en vigueur de la sentence il n'y a plus d'obstacles juridiques à cela", a déclaré l'avocat de Paul Whelan.

Alexandre Lemoine

