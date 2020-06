L'ancien conseiller de Trump revient pour se venger

Une nouvelle intrigue politique se prépare aux Etats-Unis. Selon le quotidien The Washington Post, l'ancien conseiller du président américain à la sécurité nationale, John Bolton, a l'intention de publier ses mémoires fin juin. Ce qui donne tout de suite une équation avec plusieurs sujets importants.

Premier sujet. John Bolton a été invité au poste de conseiller à la sécurité nationale par le président américain Donald Trump, mais ne l'a occupé que pendant un an et demi – du 9 avril 2018 au 10 septembre 2019. Et sous l'administration Trump il a été précédé par les généraux Michael Flynn et Herbert McMaster. Le fait est que, d'après la revue américaine The Hill, au départ le président étudiait la candidature de John Bolton pour occuper le poste de futur secrétaire d'Etat, mais a finalement opté pour le directeur de la CIA Mike Pompeo. Il est donc à supposer que Bolton a accepté de devenir conseiller à la sécurité nationale à des conditions importantes. Selon les experts américains informés, Trump cherchait à utiliser son conseiller pour faire contrepoids à Pompeo, ce qui impliquait une sérieuse bataille politique interne où Bolton jouait le rôle de poids lords politique. Il a travaillé dans l'administration de George W. Bush, a été ambassadeur des Etats-Unis à l'Onu et assistant du secrétaire d'Etat, il possède la réputation d'un idéologue néoconservateur. C'est pourquoi son renvoi était perçu comme une "victoire de Pompeo dans l'appareil pour l'accès à Trump et l'influence de ce dernier".

Deuxième sujet. La démission de John Bolton a été annoncée en septembre 2019. Et en décembre de la même année la rédaction du New York Times a déclaré avoir mis la main sur le brouillon des mémoires de l'ex-conseiller "contenant la critique très détaillée de nombreuses questions liées à la politique étrangère américaine, notamment vis-à-vis de l'Ukraine, de l'Iran, du Venezuela et de la Corée du Nord". Le livre s'appelle "La chambre où c'est arrivé: les mémoires de la Maison blanche (The Room Where It Happened: A White House Memoir). Il est à supposer que dans ce cas les mémoires ont été envoyés à la Maison blanche pour vérifier qu'ils ne dévoilent aucun secret d'Etat. Le 23 janvier 2020, le Conseil de sécurité nationale a informé John Bolton que son récit "contient des informations constituant un secret d'Etat et ne peut donc pas être publié sous sa forme actuelle".

Mais officiellement il a été annoncé que Donald Trump ne voudrait pas que ces mémoires soient mis en vente avant le 3 novembre, le jour de l'élection présidentielle. D'ici là la Conseil de sécurité nationale mène une enquête pour savoir comment les journalistes l'ont obtenu. John Bolton affirme qu'il n'y est pour rien, il n'a fait que transmettre son brouillon au Conseil de sécurité nationale, comme doivent le faire tous les hauts fonctionnaires américains ayant un accès aux secrets d'Etat. Néanmoins une "synthèse" scandaleuse des mémoires a été divulguée: comme quoi en août 2019 John Bolton airait personnellement exprimé à Donald Trump ses doutes concernant la suspension de l'aide militaire à l'Ukraine à hauteur de 391 millions de dollars, approuvée plus tôt par le congrès américain. Ce à quoi il lui a été directement ordonné de suspendre le soutien de Kiev tant que les autorités ukrainiennes n'aidaient pas avec l'enquête sur le candidat démocrate actuel à la présidence des Etats-Unis, Joe Biden.

Troisième sujet. Il a été publiquement annoncé que Trump et Bolton adoptaient des approches différentes sur les problèmes internationaux sérieux: l'Afghanistan, l'Iran, la Turquie, la Corée du Nord et le Venezuela. Mais le paradoxe c'est que changeait le président, et pas son conseiller sur le dos duquel on a commencé ensuite à mettre les problèmes de la politique américaine en Corée du Nord, en Syrie et en Afghanistan, la tension dans les relations entre Washington et Téhéran. Dans ce sens, les mémoires de John Bolton permettraient de remettre à leur place les accents sur certains axes de la politique étrangère américaine, notamment au Moyen-Orient. Le conseiller et le président avaient des différends à cause des projets de Donald Trump d'inviter des représentants des talibans à Camp David. En ce qui concerne l'Iran, d'un côté le président semblait garder la porte ouverte aux négociations. De l'autre – des sanctions interminables. Selon certaines informations, au sommet du G7 à Biarritz Mike Pompeo aurait préparé une rencontre du ministre iranien des Affaires étrangères Javad Zarif avec Donald Trump, mais John Bolton s'y serait opposé en obtenant des renseignements israéliens des informations préalables. A noter qu'ensuite Javad Zarif accusait précisément le conseiller de la tension entre les deux pays, et non le président américain.

John Bolton a également laissé des traces de son passage en Libye, où il négociait avec le maréchal Khalifa Haftar. Certains militaires américains affirment qu'en Libye le conseiller aurait joué en faveur des Russes, mais s'est retrouvé emmêlé dans leurs machinations. D'autres pensent qu'au contraire "l'absence d'une politique ferme de Trump a créé des prémisses pour l'ingérence de partenaires américains en conflit, dont la Turquie, l'Egypte et les Emirats arabes unis". Mais de toute évidence John Bolton jouait son propre jeu en récoltant et en systématisant les informations au poste de conseiller à la sécurité nationale pour ensuite faire chanter Donald Trump. Depuis une position occupée auparavant par Henry Kissinger et Zbigniew Brzezinski, qui déterminaient la politique étrangère sous l'administration Nixon et Carter. Même si John Bolton ne peut se vanter d'aucun mérite en politique étrangère, il possède un levier qui pourrait causer du tort à Donald Trump quant à sa réélection, si ces mémoires étaient publiés. On devine facilement à qui cela profiterait aujourd'hui aux Etats-Unis.