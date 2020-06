Bosnie: Une nouvelle menace de guerre pointe

Fahrudin Radončić, le ministre de l'Intérieur de Bosnie, a démissionné au début du mois de juin pour dénoncer l'arrivée illégale de nombreux migrants musulmans rentrés dans le pays de manière frauduleuse avec l'accord de l'ambassade de son pays au Pakistan. Un auteur et entrepreneur de Bosnie, qui a connu la guerre récente, parle aussi avec inquiétude de formations militaires composées de migrants et de la nouvelle menace d'une guerre.

«Les raisons sont complètement liées à une question de principe», a déclaré mardi 2 juin le ministre bosniaque en charge de la sécurité pour expliquer sa démission du gouvernement. Fahrudin Radončić a expliqué que «nous avons un désaccord politique».

La démission du ministre bosniaque n'est pas une surprise car le différend sur le traitement des migrants dans le pays s'éternise depuis des mois. L'homme politique, qui est le fondateur et propriétaire de Dnevni Avaz, les plus grands journaux de Bosniaques en Bosnie-Herzégovine, a fondé en 2009 le parti politique l'Alliance pour un avenir meilleur de la Bosnie-Herzégovine (Savez za Budućnost bolju Bosne i Hercegovine - CFF) qui est un parti politique du centre-droit Bosnie-Herzégovine. Comme le relate le site InfoMigrants, «le point de rupture concerne la façon d'interdire l'entrée et l'installation en Bosnie des migrants illégaux. Le ministre a estimé qu'il manquait de soutien dans ce dossier».

Le site qui défend la situation des migrants, écrit que «le mois dernier, Fahrudin Radončić avait proposé d'expulser du pays 9000 migrants originaires d'Asie, du Moyen-Orient et d'Afrique du nord» mais que «cette proposition avait suscité de vives critiques de la part des militants des droits de l'Homme et n'avait pas obtenu l'approbation du gouvernement de coalition». On apprend que le ministre démissionnaire avait également accusé l'ambassadeur bosniaque au Pakistan d'être impliqué dans la délivrance de faux visas et que l'ambassadeur pakistanais en Bosnie n'a pas aidé les autorités à identifier les sans-papiers originaires de son pays. Toujours selon, InfoMigrants les deux ambassadeurs avaient alors nié les accusations, et le plus grand parti bosniaque, le SDA, partenaire de Fahrudin Radončić dans de nombreux dossiers, avait rejeté ses allégations.

En Bosnie, dans la région nord-ouest de Bihać, environ 8 000 migrants sont bloqués. Les conditions insoutenables dans les camps de réfugiés et le coronavirus ont provoqué le changement d'humeur initialement favorable, en particulier de la population bosniaque (musulmane) de la région, écrit le journal berlinois TAZ. En tant que ministre de l'Intérieur, Fahrudin Radončić a chargé la police d'empêcher les migrants de traverser la frontière avec la Croatie et de prendre des mesures pour les empêcher de quitter les camps sans autorisation.

Le journaliste du TAZ explique que l'ancien ministre de l'Intérieur est un vrai musulman et qu'au début de la guerre et du siège de Sarajevo par les troupes serbes en 1992, il est devenu porte-parole adjoint de l'état-major général de l'armée bosniaque et a également supervisé des journalistes étrangers. Sur la question du Pakistan, Fahrudin Radončić s'est fait des ennemis au sein du parti bosniaque le plus fort, le Parti d'action démocratique (SDA), qui s'est engagé à entretenir de bonnes relations avec les pays musulmans du Moyen-Orient et d'Extrême-Orient. Avec Šefik Džaferović, le SDA représente le membre bosniaque de la présidence, avec Bisera Turković, le ministre des Affaires étrangères de l'État dans son ensemble. Et les deux hommes politiques se sont clairement opposés à Fahrudin Radončić.

Milorad Krstic, auteur de livres et entrepreneur d'origine bosniaque et vivant en Allemagne, a témoigné1 auprès de l'ancienne journaliste de la ARD, Eva Hermann2, sur la présence de formations de migrants musulmans venus du Pakistan et de pays arabes qui se trouvent en Bosnie dans des camps de réfugiés.

Les visas distribués par l'ambassade de Bosnie au Pakistan provoque une situation dangereuse pour la stabilité de la région mais aussi de l'UE car les migrants traversent les frontière sans être contrôlés et veulent rentrer ainsi en UE. Milorad Krstic dit dans l'entretien avec la journaliste allemande: «Des structures mafieuses ont infiltré les structures étatiques»; «L'ambassade de Bosnie a donné à des milliers de Pakistanais des visas de manière illégale»; «De nombreuses situations violentes et des conflits ont lieu car les migrants refusent de donner leurs papiers à la police ou les détruisent devant eux»; «Les migrants sont autorisés à passer toutes les frontières sans devoir montrer des papiers et cela est organisé par l'Etat bosniaque»; «La population bosniaque est très inquiète car elle rapporte l’existence de formations de colonnes de jeunes migrants qui se déplacent comme dans des formations militaires comme on a l'habitude de le voir à l'armée»; «Il est rapporté qu'ils, surtout dans les zones musulmanes, s'entraînent sportivement et militairement»; «La population et des politiciens observent avec inquiétude la situation car ils craignent que cela débouche sur des conflits armés entre les fractions et la population».

Milorad Krstic conclut dans son témoignage auprès du média Wissensmanufaktur en date du 5 juin dernier en disant qu'il est très inquiet car «il semble que nous soyons en face d'une colonisation planifiée par ces groupes juste aux portes de l'UE et qu'ils veulent y rentrer» et «cette partie de l'Europe risque de reconnaître la guerre».

(1) Source de l'entretien en allemand de Milorad Krstic https://www.youtube.com/watch?v=xABSFLG0tRw

(2) Eva Hermann est une ancienne présentatrice de la ARD, deuxième chaîne TV d'Etat, qui a été licencié pour avoir critiqué la politique allemande dans ses livres. Aujourd'hui, elle vit au Canada et a construit son média pour informer la population allemande sur l'actualité

Olivier Renault