Crashs de F-22 et de F-35: qu'advient-il des chasseurs américains de 5e génération?

Des accidents d'avions américains de dernière génération se produisent de plus en plus souvent. Des F-22 et F-35A se sont récemment écrasés seulement en l'espace de cinq jours. Dans un passé récent, il y a eu de nombreux cas similaires. Qu'arrive-t-il donc aux chasseurs américains de cinquième génération?

Le F-22 Raptor ne tient pas dans le ciel

Les pilotes américains ont depuis longtemps peur de piloter cet avion. Le 15 mai 2020, depuis la base d'Eglin de l'US Air Force, un F-22 Raptor, affecté au 43e escadron de la 325e escadre de chasse, s'est écrasé lors de son dernier vol d'entraînement. Le pilote du Raptor a survécu en s'éjectant et il a été emmené dans un hôpital militaire pour être soigné.

Avec le Lockheed-Martin F-22 Raptor, dont le dernier exemplaire est sorti des chaînes d’assemblage en 2011, des incidents similaires se sont déjà produits. Le 25 mars 2009, un F-22 s' est écrasé dans les environs de la base aérienne d'Edwards de l'US Air Force avec son pilote d'essai expérimenté, le lieutenant-colonel David Cooley qui n'a pas survécu.

Le 16 novembre 2010, un nouvel incident a lieu avec une fin tragique. C'est le crash du F-22 attaché à la base aérienne d'Elmendorf qui a coûté la vie au pilote, le capitaine Jeffrey Haney.

Dans le même temps, des représentants de l'Air Force ont d'abord expliqué que le pilote avait été responsable du crash. Cette interprétation des faits a ensuite été éloignée pour privilégier la surchauffe du moteur qui était, en fait, à l'origine de la tragédie. La veuve du capitaine Haney poursuit Lockheed Martin en justice.

Le 15 novembre 2012, le Raptor F-22 du 43e escadron de la 325e escadre de chasse de l'US Air Force s'est écrasé près de la base aérienne de Tyndall en Floride. Le pilote a réussi à survivre avec des blessures. Le F-22 est associé à de nombreux drames. L'US Air Force a même interrompu plusieurs fois les vols de tous les chasseurs de ce modèle de 2011 à 2012. Deux pilotes américains ont même déclaré dans les média refuser piloter cet avion.

Les F-35 sont aussi touchés par ces drames

Le chasseur polyvalent de cinquième génération F-35 a été conçu comme un modèle plus avancé pour remplacer le F-22 et a profité d'une forte promotion afin d'assurer la vente de cet avion vendu très cher à l'étranger. L'un des acheteurs les plus importants du F-35 était le Japon.

Le 9 avril 2019 à 19h30, un F-35A, appartenant au 302e escadron des Forces d'autodéfense japonaises, s'est écrasé au-dessus de l'océan Pacifique. L'accident s'est produit à 135 km à l'est de la base de Misawa lors d'un vol d'entraînement. Le pilote du F-35A, le major Akinomi Hosomi, 41 ans, est décédé et son corps a été retrouvé deux mois après le crash. Là, aussi, le ministre japonais de la Défense, Takeshi Iwaya, a accusé le pilote, pourtant expérimenté, d'avoir réalisé une faute professionnelle en perdant l'orientation durant le vol. Pour le ministre, les caractéristiques techniques de l'avion n'avaient rien à voir avec l'accident.

Six mois avant le crash du F-35A au Japon, le 28 septembre 2018, le F-35B appartenant au 501e escadron d'entraînement du Corps de l'US Marine est tombé à 8 km à l'ouest de la base de Beaufort en Caroline du Sud. Le pilote a réussi à se catapulter avec son siège éjectable et à survivre. CBS News a qualifié l'accident comme étant le premier survenant dans la famille des chasseurs F-35. Bien avant le crash survenu en en Caroline du Sud, de nombreux incidents avec le F-35 ont cependant bien eu lieu.

Ainsi, à plusieurs reprises, il y a eu des incendies, mais les pilotes ont réussi à effectuer des atterrissages d'urgence. Le premier incident de ce type a eu lieu le 23 juin 2014 avec le F-35A affecté au 58e escadron de chasse de l'US Air Force. L'avion a décollé de la base d'Eglin en Floride et son moteur a pris feu. Le pilote a réussi à revenir à sa base et à se sauver. Les dommages causés par l'incendie étaient cependant si importants que l'avion a dû être envoyé à la casse.

Un autre incendie s'est produit le 27 octobre 2016 avec le F-35B du 501e escadron d'entraînement d'avions de chasse d'attaque de l'US Marine Corps depuis la base de Beaufort. L'avion a réussi à atterrir, personne n'a été blessé, mais les dégâts, qui étaient aussi trop importants, n'ont pas permis de le faire voler de nouveau.

Que cela soit le F-22 Raptor ou le F-35, ces deux avions sont estampillés d'une image négative.

François Leménéec