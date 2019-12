«En 2024, l’Otan sera plus riche et plus forte que jamais»

Le sommet de l’Otan s’est finalement bien fini pour le président français. A l’issue de cette rencontre, qui avait été annoncée tendue en raison du «l’Otan est en état de mort cérébrale», le sommet se termine en blaguant sur Donald Trump qui aurait «fui» rapidement ce sommet pour éviter de se voir confronter avec la presse sur un point d'humour réalisé dans son dos par Justin Trudeau avec Emmanuel Macron, Boris Johnson et Mark Rutte.

Le président français a tweeté après le sommet: «Les propos que j’ai eus sur l’Otan ont suscité du débat entre les Etats membres de l’Alliance. Ce dialogue est une très bonne chose» et a tenu à affirmer que la Russie n’est plus un ennemi principal en reprenant sa position première mais cependant en précisant que la Russie n’est pas vraiment un ami: «Qui est l'ennemi de l’Otan? La Russie n'est plus un ennemi. Elle reste une menace mais est aussi un partenaire sur certains sujets. Notre ennemi aujourd'hui: le terrorisme international, et en particulier le terrorisme islamiste».

Lors de la célébration de l'anniversaire de l'OTAN au palais de Buckingham mercredi, plusieurs dirigeants mondiaux ont, comme les média le raltent, semblé se moquer du président Donald Trump lors d'un échange filmé. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, le Premier ministre britannique Boris Johnson, le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte et la princesse britannique Anne rigolent en parlant apparemment de Trump, dans une vidéo devenue depuis virale.

Les responsables politiques étaient apparemment en train de bavarder au sujet de la conférence de presse de Donald Trump plus tôt dans la première journée de ce sommet, prouvant que les propos d’Emmanuel Macron sur l'Alliance atlantique ne sont pas du tout un problème. En outre, le sujet de ces rires n’aurait été que, comme Justin Trudeau le dit dans une conférence de presse, la surprise d’apprendre que le prochain G7 aura lieu à Camp David. A la vérité, il est plus question d’une blague «d’étudiants» comme l’explique, Judi James, l' expert en langage corporel au Dailymail. Cette histoire n’a en fait aucune importance et cache plutôt une bonne ambiance au sein des chefs d’Etat.

Répondant à une vidéo montrant les dirigeants mondiaux apparemment en train de rire de Donald Trump, le président américain a déclaré que Justin Trudeau «a deux visages» et a ajouté «honnêtement, c’est un gars bien. Dans un Tweet, le président américain a surtout - c’est ce qui est important - accentué sur le succès du sommet: «L’Otan a accompli de grands progrès au cours des trois dernières années. Des pays autres que les États-Unis ont accepté de payer 130 milliards de dollars de plus par an et, d’ici 2024, ce nombre sera de 400 milliards de dollars. L’Otan sera plus riche et plus forte que jamais». «A la fin des séances d’aujourd’hui, je rentrerai à Washington. Nous ne tiendrons pas de conférence de presse à la fin de l’Otan, car nous en avons tenu tellement au cours des deux derniers jours. Bon voyage à tous», a déclaré le président américain comme pour balayer les blagues émises sur son dos pour rester sur l’essentiel qui est le succès de ce sommet. Cela semble bien apporter la preuve que «Macron est le VRP de Trump» malgré les agitations macronniennes très médiatisées sur le statut de l’Otan. Comme Observateur Continental l’avait envisagé , nous avons eu à faire à un arrangement musical écrit sur du papier à musique avec l’accord du chef d’orchestre qui n’est autre que Donald Trump.

Boris Johnson a dans sa propre conférence de presse au sommet de l’Otan rassuré les journalistes en disant que c’est «complètement absurde» de ne pas prendre Trump au sérieux» et que «les États-Unis sont un allié précieux». Les média français ne parlent pas de désaccords profonds entre Emmanuel Macron et Donald Trump.

Jean Devos