La manifestation contre islamophobie entérine une France balkanisée

Le degré de silence du pouvoir politique et des média officiels en France sur la manifestation contre l'islamophobie, qui a eu lieu ce dimanche 10 novembre, entérine la balkanisation de la France et le déni de réalité par peur d'effrayer les citoyens.

L'extrême gauche et les écologistes ont officiellement rejoint l'islam politique. La fracture politique et sociale a été validée et engage la survie du modèle de la République française. Les musulmans, eux, se sentent attaqués et réclament haut et fort leur appartenance à la France. La partition de la France tant évoquée, notamment par François Hollande dans le livre «Un président ça ne devrait pas dire ça...» est actée.

En 2016 François Hollande écrivait «Comment peut-on éviter la partition? Car c'est quand même ça qui est en train de se produire: la partition». Les journalistes du Figaro constatait avec sidération en 2016 que l'éloge du «vivre ensemble» était fait sans conviction et dans le fatalisme par l'ancien président français, François Hollande, qui déclarait, «la France de demain sera ce qu'on en fera, c'est quand même mieux qu'il y ait plus de femmes dans la vie publique, c'est quand même mieux qu'il y ait plus de diversité dans la société, c'est quand même mieux qu'il y ait des idées d'égalité et de justice qui passent» . La partition de la République française constatée par François Hollande est actée sous Emmanuel Macron, qui lui, au lieu d'intervenir comme chef d'Etat sur la manifestation contre l'islamophobie s'enfonce dans le déni en s'emmitouflant dans le 101e anniversaire de l'Armistice de 1918 et l'hommage aux soldats morts en opérations extérieures, lui permettant de faire l'impasse sur une actualité brûlante en France.

«Depuis 2018, plus de 20 églises ont été incendiées volontairement» a déclaré Damien Lempereur de Debout la France après la manifestation contre l'islamophobie et rajouté «c'était la situation du Kosovo pendant la guerre», «sont les événements d'une guerre civile» et dénoncé «un déni de réalité par peur d'effrayer les citoyens». Lydia Guirous, essayiste engagée pour la laïcité, droits des femmes, contre l'islamisme, Porte-parole pour Les Républicains a demandé «l'expulsion des islamistes radicaux et la fermeture des mosquées racidales» et précisé que «le voile est le symptôme du communautarisme». Lydia Guirous a également validé «l'échec de l'islam de France»: «L'islam politique et l'islamisme rejettent tout ce qui est officiel et institutionnel». Pour ces observateurs sur la montée des revendications d'un islam politique, «il faut relancer l'intégration et l'assimilation de manière urgente au risque de voir de manière définitive s'installer la partition de la France». «Cela m'inquiète. Je ne souhaite pas qu'une guerre des religions prennent en France. Le terreau est favorable à ça» a dit Lydia Guirous.

Durant la manifestation contre l'islamophobie Marwan Muhammad, l’ancien directeur exécutif du Collectif contre l'islamophobie en France (CCIF) a fait scander à plusieurs reprises «Allahu akbar» par la foule car «on en a marre que les médias fassent passer cette expression pour une déclaration de guerre». Les musulmans, qui ont organisé cette manifestation de dimanche dernier, dénoncent l'absence de femmes voilées dans les débats dans les média en France et la présence de discours rendant une image négative de leur religion à travers les média. Des observateurs de la montée d'un islam politique, comme Christine Tasin, soulignent que «Allahu akbar» est «un cri de guerre car il signifie non pas «Allah est grand» mais «Allah est le plus grand».

Le silence du président français témoigne de la stratégie qu'il met en place aujourd'hui, progressivement et qui apparaît être comme une stratégie de partition.

Une importante refonte du discours politique doit avoir lieu en France afin de protéger la paix sociale.

Sources:

https://amp.lefigaro.fr/vox/politique/2016/10/12/31001-20161012ARTFIG00292-immigration-l-incroyable-aveu-de-francois-hollande.php

https://ripostelaique.com/marwan-muhammad-fait-scander-allah-akbar-cri-de-guerre-des-muzz.html

Jean Prouvost