Le premier ministre Shinzo Abe démissionne

Âgé de 65 ans, le chef du gouvernement, qui serait rattrapé par une ancienne maladie chronique intestinale, selon plusieurs média japonais, a annoncé sa démission ce vendredi 28 août. Il occupe son poste depuis fin 2012, ce qui constitue un record de longévité.

«Je voudrais faire part de mes excuses pour le peuple japonais», a déclaré Shinzo Abe en annonçant son départ de son poste «pour éviter de perturber la scène politique nationale» tout en signalant l'importance du combat contre le Covid-19.

C'est un coup de tonnerre politique au Japon car sa démission est un bouleversement dans la vie politique japonaise car il n'a pas de successeur évident. Les récents développements faisaient suite à des informations selon lesquelles son état avait décliné depuis juillet, puis s'était aggravé début août. Cela a alimenté les craintes au sein du parti libéral démocrate au pouvoir d’Abe selon lequel il ne serait peut-être pas en mesure de continuer, suscitant des spéculations quant à savoir qui pourrait lui succéder.

La santé d'Abe a fait l'objet d'intenses spéculations depuis qu'il a subi un examen à l'hôpital universitaire Keio de Tokyo le 14 août, puis est revenu pour un examen de suivi lundi, précise le Japan Times https://www.japantimes.co.jp/news/2020/08/28/national/politics-diplomacy/shinzo-abe-resign/.

Vendredi, avant l'annonce de la démission d'Abe, le secrétaire général du LDP, Toshihiro Nikai, a déclaré, comme indiqué par le Japan Times, à une émission télévisée du TBS que le secrétaire en chef du cabinet Yoshihide Suga était un candidat fort pour succéder à Abe.

«Il a de grandes capacités», a déclaré Nikai. «Il a la capacité de durer dans le poste». Mais Nikai a également ajouté que le chef de la politique du LDP Fumio Kishida et l'ancien secrétaire général du LDP Shigeru Ishiba sont également des prétendants possibles.

Le Japan Times présente les candidats potentiels: «Dans une enquête de Kyodo menée ce week-end, 23,3% a été déclaré qu'Ishiba devrait devenir le prochain premier ministre, tandis que 11% ont déclaré qu'Abe devrait rester», «Le ministre de l'Environnement Shinjiro Koizumi suit avec 8,4%, le ministre de la Défense Taro Kono était à 7,9% et Kishida était à 2,8%».

Comme «champion de la décentralisation et de la revitalisation régionale, Ishiba bénéficie d'un bon soutien dans de nombreuses sections régionales des partis». Cependant, il a du mal à générer un soutien suffisant au sein des rangs parlementaires du PLD.

Suga, le principal porte-parole du gouvernement, dont la relation avec Abe se serait refroidie au cours de l'année écoulée, est également un successeur potentiel, malgré ses dénégations d'intérêt pour le poste. Suga est proche de Nikai, dont le soutien peut être essentiel pour déterminer le successeur d’Abe.

Kishida a longtemps été considéré comme un premier ministre potentiel et bénéficie d'un large soutien du parti. Mais il manque de popularité parmi le public ou de nombreuses sections régionales et pourrait avoir du mal à gagner des voix pour revendiquer la présidence du parti, et donc le poste de premier ministre.

On pense que Koizumi, le fils de l'ancien premier ministre Junichiro Koizumi, manque du soutien nécessaire au parti. Au cours des dernières semaines, le nom du ministre de la Défense, Taro Kono, a également été lancé comme successeur possible.

Enfin, toujours selon le Japan Times, il y a le ministre des Finances et le vice-premier ministre Taro Aso. Il est également un ancien premier ministre, ayant occupé le premier poste pendant un an, jusqu'en septembre 2009, lorsque le LDP a perdu sa majorité et a passé trois ans dans l'opposition jusqu'à son retour fin 2012 avec Abe à la barre.