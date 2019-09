Les sanctions occidentales confortent l'envol de MAKS 2019

Le Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Moscou (MAKS), qui s'est déroulé du 27 août au 1 septembre à l'aéroport international Joukovski dans la banlieue de Moscou avec la présence de 635 compagnies, de 30 pays, où la Chine a été un des grands exposants et le pays partenaire officiel, a montré de nouveaux avions et produits de la technologie spaciale et de l'aviation russe. Le président turc est venu pour discuter de l'achat de l'avion de guerre russe de 5e génération le Su-57 qui est en mesure de surpasser le F-35, l'avion de combat de 5e génération américain. Du côté de l'aviation civile le moyen-courrier de dernière génération Irkout MS-21, a démontré sa fiabilité dans le ciel quand le Boeing 737 Max est interdit de vol par les autorités aériennes du monde entier. MAKS 2019 est, malgré les sanctions, devenu un lieu très important des négociations de haut niveau dans l'industrie aéronautique et spaciale dans le monde. Les présidents Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdoğan ont ouvert le salon aéronautique MAKS 2019 et même savouré une glace russe durant les négociations.

Le président turc, accompagné du président russe, a eu l'honneur de voir en premier au monde le Su-57, l'avion de combat russe de 5e génération, concurrent du F-35 américain livré en 2016 avec 8 ans de retard sur la date prévu et qui, lui, présente des défauts graves. «Le casque des pilotes du F-35 rend les pilotes aveugles lors de la vision nocture en l'absence de la lune ou quand celle-ci est masquée. En 2017, un problème d'alimentation en oxygène a été découvert sur certains appareils. Plusieurs pilotes d'essais ont souffert d'hypoxie, un manque d'alimentation des tissus en oxygène» expliquait en 2017 RTL https://www.youtube.com/watch?v=HlLHooO_yJM . La Turquie de Recep Tayyip Erdoğan, qui est toujours membre de l'Otan et qui dit soutenir l'intégralité territoriale de la Syrie et de mener une politique humanitaire, mène une double politique. «Derrière sa façade humanitaire se cache un plan d’extension illégale de son territoire» a déclaré la journaliste indépendante Sarah Abed. La Turquie, en effet, rêve de reformer son empire. Ce n'est pas un secret. Les ambassadeurs turcs sont, depuis des années, fiers de parler des plans de la grande turquie lors de discussions avec des journalistes. «Le rôle de Vladimir Poutine en tant que médiateur politique entre la Syrie et la Turquie est devenu plus complexe en raison de l'intérêt de la Turquie pour l'achat d'avions russes» suggère Sarah Abed. «Nous avons beaucoup d'opportunités, nous avons fait la démonstration de nouveaux systèmes d'armes et de nouveaux systèmes de guerre électronique», a déclaré Poutine mais aussi souligné l'enjeu pour la Syrie - «il sera intéressant de voir si la souveraineté de la Syrie deviendra une monnaie d'échange dans les négociations».

Le Salon aérospatial international MAKS 2019 a ouvert avec succès comme si les sanctions n'existaient pas. Cet événement important a attiré des spectateurs, des journalistes et photographes du monde entier comme cela est le cas depuis 1992. Ce Salon de l’aéronautique, qui a commencé comme un événement «divertissant» à ses débuts est maintenant devenu un gros marché pour les entreprises aérospatiales russes aboutissant à la négociation et la signature de contrats. Les transporteurs aériens russes doivent établir des contacts à l’étranger et c'est ce qui se passe. Les entreprises britanniques, américaines, françaises ou allemandes https://aviasalon.com/assets/download/List-of-Exhibitors-of-MAKS-2019-dated-%20August-20-in-Eng.pdf , avaient installé leur stand afin de signaler leur volonté d'établir des négociations commerciales avec la Russie.